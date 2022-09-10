Названы продукты, резко снижающие иммунитет

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Резкая смена погоды с жары на холод — большой стресс для организма, в этот период иммунная защита существенно ослабляется. Если питаться неправильно, то повысится риск подхватить инфекционное или вирусное заболевание, сообщила российский врач-диетолог Елена Соломатина.

Сахар — самый желанный источник питания для большинства патогенных микроорганизмов. Сладкие газировки, хлеб из белой муки и выпечка резко повышают уровень глюкозы в крови и разрушает клеточные мембраны. Это способствует ослаблению иммунной системы, увеличивает риск развития воспалительных процессов.

Это может проявляться не сразу, человек начинает больше болеть вирусными инфекциями, потом появляются хронические заболевания. Подобные изменения на уровне клеток в конечном итоге могут привести к развитию онкологических заболеваний, — предупредила врач.

В списке «врагов» иммунитета и жареная пища. В процессе термической обработки на большом количестве масла в еде образуются канцерогены. Даже безобидная корочка на жареном мясе несёт не меньше вреда, чем огромный бургер или картошка фри.

– Иммунитету не меньше вредит и излишняя соль. Употребление маринованных овощей, солёной рыбы провоцирует отёки, вызывает задержку жидкости в организме, что грозит серьёзными проблемами с сосудами и сердцем, — отметила Соломатина.

В осенний период диетолог рекомендует исключить из рациона продукты, негативно влияющие на иммунитет. Стоит чаще есть сезонные овощи и фрукты, отказаться от употребления алкоголя и других вредных привычек, пишет gazeta.ru.

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