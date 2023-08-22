Названы продукты, помогающие в борьбе с холестерином

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Снижению уровня «вредного» холестерина в крови способствуют овощи, фрукты, зерновые и рыба северных морей, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она пояснила, что в этих процессах участвует клетчатка, а также омега-3 жирные кислоты.

– Для снижения холестерина нам нужна клетчатка, поэтому необходимо есть как можно больше свежих сезонных овощей и фруктов. Растительные волокна есть даже в составе зерновых, — пояснила специалист.

Она добавила, что растительные волокна не только снижают уровень холестерина, но и надолго насыщают, поэтому человек вряд ли захочет употреблять вредную пищу, пишет news.ru.

Также диетолог назвала полезными при борьбе с холестерином продукты с содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Их источником является рыба.

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