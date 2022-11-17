Названы продукты, которые вызывают зависимость

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Продукты с искусственными добавками могут привести к пищевой зависимости. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Определённые вещества, добавленные в продукты питания, искусственно стимулируют центр удовольствий в головном мозге и вызывают привыкание, человек не может остановиться и хочет есть подобные продукты ежедневно, отметила она.

– Соль глутаминовой кислоты — одна из таких добавок. В естественном виде она содержится в тех продуктах, которые принято считать полезными. Вещество способствует раздражению вкусовых рецепторов, которые подают в мозг сигналы, что человек получил качественный и свежий продукт, —объяснила врач.

К пищевой зависимости может привести излишняя любовь к сыру с плесенью, он содержит тирамин, который вызывает привыкание. Также психологическую потребность во вредной еде может спровоцировать тревожное расстройство или длительный стресс, пишет gazeta.ru.

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