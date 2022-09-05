Названы продукты, которые помогут согреться

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Холодной осенью стоит обратить внимание на пищу, обильно приправленную специями. Это поможет быстрее согреться, считает российский врач-диетолог Елена Соломатина.

Согревающий эффект в холодную погоду оказывают не только горячие напитки, такие как кофе или чай. При резком похолодании необходимо включить в рацион и специи, которые способны разогреть организм.

– Перец, имбирь, чеснок являются разогревающими специями. Также продукты, которые тяжелее перевариваются, прежде всего, мясные — то, что мы исключали летом, — рассказала врач.

Лучше всего поможет согреться мясо с пряными специями, также подойдёт и другая белковая пища — фасоль, чечевица, нут, рыба, пишет gazeta.ru.

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