Названы продукты, которые помогут избежать набора веса осенью и зимой

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В холодное время года организму требуется больше энергии, человек начинает употреблять более жирную и калорийную пищу, что приводит к появлению лишних килограммов. Избежать набора веса поможет употребление двух простых и дешёвых продуктов, рассказала врач-эндокринолог Алёна Вавилова.

Осенью в организме происходит гормональная перестройка. Из-за отсутствия солнца и холодной погоды уменьшается выработка некоторых гормонов, что может привести к изменению пищевого поведения. Если всё время хочется перекусить, стоить включить в рацион продукты, которые дадут ощущение сытости, но не добавят лишних калорий.

– Замените печенье и чипсы на овощные палочки или фруктовые слайсы, сделайте перекусы полезными и пейте больше чистой негазированной воды. Включите в рацион сезонные овощи и фрукты: тыкву, зимние яблоки, грибы, цветную и белокочанную капусту, гранаты и репу,— объяснила врач.

Чтобы не набрать лишний вес, эндокринолог посоветовала пить больше горячего чая с добавлением лимона, включить в рацион продукты, богатые белком, есть свежие овощи и фрукты, пишет gazeta.ru.

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