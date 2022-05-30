Названы продукты и напитки, уменьшающие аппетит

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При похудении желательно включить в рацион продукты, содержащие большое количество клетчатки, она насыщает организм и снижает выработку гормона, отвечающего за развитие аппетита. Об этом подробнее рассказала российский врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, для снижения чувства голода стоит есть продукты с большим содержанием воды и хлорогеновой кислоты, которая способствует похудению. Стоит включить в рацион свежие огурцы, пекинскую капусту и сельдерей. Во время диеты от ощущения постоянного голода избавят овощные супы, пишет gazeta.ru.

– В супе из овощей много воды, которая создает объём, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Это сочетание поможет надолго забыть о чувстве голода, — отметила врач.

Диетолог также порекомендовала чаще есть яйца: они обеспечивают длительное чувство сытости. Снижают аппетит также какао с корицей и чай с молоком.

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