Названы привычки, провоцирующие развитие деменции

Врачи-диетологи рассказали, какие пищевые привычки способствуют прогрессу деменции, передает РИА «Новости». Так, значительно ухудшают когнитивные функции переработанные мясные продукты. А добавленные в них нитриты могут вызывать воспаление в организме.
Кроме того, следует контролировать количество насыщенных жиров в организме. Чрезмерное потребление может привести к проблемам со здоровьем.
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