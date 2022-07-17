Названы привычки, провоцирующие развитие деменции

Названы привычки, провоцирующие развитие деменции

Врачи-диетологи рассказали, какие пищевые привычки способствуют прогрессу деменции, передает РИА «Новости». Так, значительно ухудшают когнитивные функции переработанные мясные продукты. А добавленные в них нитриты могут вызывать воспаление в организме.

Ещё одна вредная привычка – добавление в рацион большого количества сахара. Он влияет на многие аспекты здоровья, в том числе и на работу мозга.

Диетологи также напоминают, что не следует пропускать завтрак даже в самые загруженные дни, поскольку он дает необходимую в течение дня для активности энергию.

Кроме того, следует контролировать количество насыщенных жиров в организме. Чрезмерное потребление может привести к проблемам со здоровьем.

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