Названы полезные привычки для сохранения молодости

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Американский врач-психиатр, изучающий вопросы старения, Марк Хайман рассказал, как ему удаётся выглядеть на 20 лет моложе реального возраста. Он назвал список полезных привычек для сохранения энергии в пожилом возрасте.

63-летний врач утверждает, что его биологический возраст составляет 43 года. Он уверен, что сохранить молодость ему помогают здоровые привычки, которые останавливают старение на клеточном уровне. По словам мужчины, он каждый день просыпается в шесть утра, медитирует 20 минут, после чего пьёт кофе и начинает работать, пишет lenta.ru.

Хайман каждый день тратит на спорт около трёх часов: в первой половине дня он проводит силовую тренировку с эспандерами, далее ездит на велосипеде, плавает или гуляет. По его словам, упражнения с утяжелением помогли ему нарастить мышечную массу и уменьшить боли в спине.

– Самые важные вещи — это физические упражнения и диета со здоровыми жирами и растительной пищей. Никакие добавки не могут их заменить, — отметил врач.

Доктор подчеркнул, что биологические добавки могут принести дополнительную пользу. Так, он употребляет кератин для здоровья костей и мозга, а также пентадекановую кислоту (C15:0), которая, по его словам, помогает чувствовать себя энергичным, улучшает сон и снижает стресс.

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