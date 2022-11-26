Названы полезные напитки для холодного времени года

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Врач-диетолог, нутрициолог из РФ Ирина Писарева рассказала, каким напиткам стоит отдать предпочтение в холодное время года.

Писарева назвала полезные напитки для холодного времени года и призвала пить куркума-латте и отвар шиповника. Первый напиток готовится на основе куркумы, кардамона, чёрного перца и растительного молока, что делает его более насыщенным. Отвар шиповника специалист назвала достаточно «мощным антиоксидантом», его также могут пить дети, пишет lenta.ru.

Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь, — подчеркнула она.

Медик также порекомендовала добавлять в напиток на основе травяного чая сублимированные ягоды, что придаёт ему насыщенный вкус и цвет. Они обладают гораздо большим числом полезных веществ, чем замороженные ягоды.

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