Названы полезные и вредные свойства мёда

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С приходом осени все задумываются над укреплением иммунитета, и многие считают, что в профилактике сезонных ОРВИ поможет мёд. Однако стоит помнить, что в некоторых случаях этот продукт может принести не только пользу, но и вред.

Аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина напоминает, что мёд относится к числу действительно полезных продуктов. Он содержит фруктозу, глюкозу, мальтозу, сахарозу, витамины группы В, К, С, а также полифенолы и микроэлементы, благодаря которым обладает противовоспалительными и противомикробным действием.

– Не зря мёд считают одним из самых полезных для иммунитета продуктов. Всего 2 столовые ложки этого продукта обеспечивают наш организм всеми важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы. Но стоит иметь в виду, что мёд содержит быстрые углеводы, поэтому может быть опасен для пациентов с нарушением обмена веществ, ожирением, сахарным диабетом, — предупредила врач.

Ещё одним опасным состоянием, при котором следует ограничить потребление мёда, является аллергия. При этом она встречается не очень часто, а симптомы могут быть самыми разными. В частности, аллергия может проявляться в виде крапивницы, ринита, отёка Квинке и даже анафилактического шока, а также привести к проблемам с дыханием.

– У кого-то могут наблюдаться болезненное вздутие живота, спазмы, тошнота, рвота, диарея. В более сложных случаях могут появляться головные боли, головокружение, вплоть до обмороков. При этом аллергик может по-разному реагировать на сорта мёда: одни переносятся отлично, другие вызывают аллергическую реакцию. Среди наиболее аллергенных сортов мёда — цветочный и липовый, так как они содержат пыльцу луговых трав. К аллергическому приступу также может привести и злоупотребление мёдом, — рассказала врач.

Она также отметила, что переедание мёда может неблагоприятно сказаться на организме, спровоцировав развитие сахарного диабета, а также стать причиной избыточной массы тела и ожирения, негативно повлиять на почки и поджелудочную железу.

Для профилактики ОРВИ эксперт посоветовала добавлять в чай чайную ложку мёда, лимон и имбирь, а также пить тёплое молоко с мёдом.

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