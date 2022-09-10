Названы пять главных климатических угроз для человечества

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Потепление поставило мир перед лицом пяти глобальных климатических угроз, заявили британские учёные из Университета Эксетера. Они провели метаанализ более чем 200 исследований, чтобы создать наиболее вероятный прогноз будущего планеты, сообщает Science.

Под глобальными угрозами авторы понимают «точки невозврата» – стадии разрушения, после которых экосистемы уже не могут восстановиться и начинают неконтролируемо уничтожать сами себя.

Всего авторы выявили 16 таких угроз. Многие из них станут актуальны лишь в будущем, если температуры продолжат расти, но пять представляют опасность уже сейчас. Это разрушение ледяных покровов Гренландии, таяние Западной Антарктики, повсеместное резкое таяние вечной мерзлоты, коллапс конвекции в Лабрадорском море и массовое вымирание тропических коралловых рифов. Исследование показало, что это происходит уже при нынешнем потеплении – примерно 1 градус Цельсия от доиндустриальных показателей.

Таяние ледяных щитов Гренландии и Антарктиды повысит уровень моря на 10 метров. Данный процесс может занять несколько столетий, но будет происходит неотвратимо.

Коралловые рифы уже сейчас разрушаются от нагрева, но при благоприятных условиях способны частично восстановиться. После преодоления определённого температурного порога восстановление будет уже невозможным. Это отразится на жизни 500 миллионов человек во всём мире, живущих поблизости от рифовых экосистем.

Конвекция Лабрадорского моря ответственна за тёплый климат Европы. Нарушение баланса, предупреждают учёные, приведёт к череде беспрецедентных погодных аномалий. Резкое таяние вечной мерзлоты приведёт к дальнейшему увеличению выбросов углекислого газа и радикальному изменению ландшафтов, пишет mir24.tv.

Исследование также содержит прогноз последствий ещё более сильного потепления. Так, при росте температур на 1,5 градуса Цельсия нарушится Атлантическая меридиональная циркуляция, тесно связанная с уровнем моря на Восточном побережье США. При потеплении на 2 градуса изменятся муссонные дожди в Западной Африке и Сахеле, а тропические леса Амазонки начнут отмирать и превращаться в саванну.

Но, как отметили авторы, у людей всё ещё есть шанс предотвратить негативный сценарий. Потепление на 1,5 градуса должно продержаться около 50-60 лет, чтобы начались действительно опасные последствия.

– Человечество всё ещё может контролировать дальнейшее потепление, и по-прежнему стоит сокращать выбросы так быстро, как это возможно, – подчеркнули эксперты.

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