Названы периоды повышенной опасности заболеваний у детей

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Дети подвержены заболеваниям более всего в периоды интенсивного роста. Об этом рассказал главный внештатный специалист-педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, пишет «Мослента».

По словам эксперта, существуют так называемые критические периоды развития, когда в организме ребёнка активизируется обмен веществ, направленный на интенсивность роста. В результате уменьшаются резервы защиты организма.

– Периоды интенсивного роста ребенка приходятся на первый год, 4–6, 11–12 и 16-17 лет. В эти промежутки дети, вполне вероятно, могут болеть чаще, – объяснил врач.

Эксперт посоветовал, как снизить опасность заболеваний в эти периоды. Прежде всего, важно позаботиться об укреплении иммунитета посредством сбалансированного питания. В младенчестве это грудное вскармливание и разнообразный прикорм. Детям постарше будут полезны кисломолочные продукты, богатые белком и пробиотиками, мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты и злаки, отметил врач.

Османов напомнил о необходимости полноценного сна. Правильный ночной отдых ребёнка повышает сопротивляемость организма к заболеваниям, в том числе снижая уровень стресса. Педиатр также подчеркнул важность свежего воздуха для детей и их закаливания.

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