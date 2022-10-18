Названы основные причины обострения хронических заболеваний осенью

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Основные причины обострения хронических заболеваний осенью назвала руководитель департамента российской сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская.

– Осенью вирусы легче передаются от человека к человеку, да и сам организм становится более уязвимым. Это связано со снижением иммунитета, которое вызвано множеством факторов: похолоданием на улице, уменьшением светового дня, уменьшением прогулок, утомлением на работе или учёбе, — объяснила эксперт.

Респираторные заболевания не просто вызывают ухудшение самочувствия и временное «выпадение» из привычного графика, но и могут спровоцировать обострение или дебют многих заболеваний, например, сердечно-сосудистых. Причём, возникнуть они могут не только у пожилых людей, но и у тех, кто молод и активен, продолжила специалист.

– В группу повышенного риска входят люди, которые уже имеют какие-либо проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, например, страдают гипертонией или испытывают приступы аритмии. Для таких пациентов банальные ОРВИ могут стать серьёзным испытанием, — рассказала Малиновская, пишет moslenta.ru.

По её словам, нередко ухудшение состояния на фоне ОРВИ оказывается для пациентов полной неожиданностью — так происходит, когда они не знали о своих хронических заболеваниях или не придавали им значения. Например, гипертония может долго протекать бессимптомно, часто незамеченным остаётся и атеросклероз — эти состояния могут прогрессировать день за днём, вызывая необратимые изменения в организме.

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