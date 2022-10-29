Названы осенние продукты с высоким содержанием витаминов

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Осенние продукты-рекордсмены по содержанию витаминов и полезных веществ назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Здоровый человек должен съедать в день не менее 400 граммов свежих овощей или фруктов, стоит включить их в рацион в холодное время года. Осенью иммунная защита организма существенно ослабевает. Важно, чтобы овощи и фрукты обеспечивали достаточное количество витаминов А, В и С, передает gazeta.ru.

– Витамин С — один из наиболее важных для иммунитета. Он в больших количествах содержится в сладком болгарском перце. В нем концентрация этого витамина выше, чем в цитрусовых. Кроме того, аскорбиновой кислотой богаты другие осенние продукты — например, айва, облепиха и шиповник, — объяснила врач.

Витамина А много в моркови и тыкве, он не разрушается при термической обработке, поэтому запеченные овощи будут особенно полезны. Также важно включить в рацион продукты с высоким содержанием витамина В, осенью им особенно богаты все бобовые культуры.

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