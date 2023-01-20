Названы опасные последствия для сердца после гриппа

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После гриппа у человека могут возникнуть проблемы с сердцем из-за кардиомиопатии, что в будущем может стать причиной появления тахиаритмии.

Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пишет ura.news.

– После гриппа возникает проблема, так называемая, кардиомиопатия. Мышечные клетки сердца плохо себя чувствуют. Если человеку больше 30 лет, считайте, уже возрастной иммунодефицит, иммунная недостаточность. Им нужно четыре недели восстанавливаться после гриппа. Кардиомиопатия – проблема не явная, но потом возникают отдалённые осложнения в виде аритмии, тахиаритмии, перебои в ритме сердца. Если перегрузить сердце сейчас, то потом будут развиваться такие вещи, — рассказал специалист.

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