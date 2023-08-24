Названы необходимые для осеннего рациона продукты

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Осень — идеальное время, чтобы запастись витаминами и укрепить свой иммунитет. В этом помогут фрукты и овощи, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, некоторые овощи и ягоды сохраняют полезные вещества в консервированном виде и даже лучше проявляют себя так. В первую очередь речь идёт о томатах, чернике, малине и сушёных яблоках, пишет news.ru.

– Активность содержащихся в томатах бета-каротинов и ликопинов возрастает при термической обработке. Черника в консервированном виде сохраняет полезные свойства, но не нужно добавлять большое количество сахара. Малина, облепиха, можно сушить яблоки, количество калия в них только возрастёт, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что с начала осени можно постепенно добавлять в рацион тёплые овощные супы из кабачков или брокколи, а также больше мяса и жирной рыбы.

Соломатина напомнила о необходимости омега-3 кислот, укрепляющих клеточные мембраны. По словам диетолога, мясо и рыба в варёном или тушёном виде укрепят иммунную систему.

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