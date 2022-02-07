Названы напитки для восстановления после COVID-19

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Российский врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, какие напитки помогут организму восстановиться после коронавируса, а какие наоборот пить нельзя.

По её словам, пишет mk.ru, во время болезни человек должен употреблять как можно больше воды. Вода остаётся базовым питьём и в период восстановления после перенесённой болезни. Помимо прочего, в рацион питания можно добавить морсы и настои. Лучшие ягоды для морсов – клюква и облепиха.

Для сладости можно добавить клубнику: клубника и клюква, клубника и облепиха. Ягоды нужно промыть и высыпать в горячую воду, а затем тщательно перемешать. Кипятить напиток ни в коем случае не нужно, поскольку не удастся сохранить все витамины, – отметила Дюваль.

Она уточнила, что кроме морсов терапевтическим действием обладают и настои на основе зелёного чая. В их состав могут входить фрукты или клюква. В период восстановления после коронавируса нужно отказаться от крепкого кофе, чёрного чая, сладких газированных напитков и пакетированных соков.

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