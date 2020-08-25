Названы наиболее востребованные специальности у абитуриентов

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В текущем году на приеме в вузы Молдовы наиболее востребованными специальностями остались право, бизнес и администрирование, финансы, дизайн, информационные и коммуникационные технологии, медицина, стоматология. Об этом заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

В то же время, по ряду специальностей большая часть бюджетных мест осталась невостребованной. Это относится к точным наукам, физике, экологии, педагогике, инженерии и сельскому хозяйству, – уточнил Шаров.

Министр пояснил, что на основной сессии приёма в высшие учебные заведения регистрация на лиценциат была организована по 169 специальностям, при этом предложение составляло 5 000 бюджетных мест в 16 государственных учебных заведениях и 8 частных.

Как отметил министр, пишет moldpres.md, в условиях пандемии и острой нехватки медперсонала было увеличено количество бюджетных мест по медицинским специальностям – на 35 на лиценциате и на 20 в магистратуре. Также на 50 мест был увеличен показатель по педагогическим наукам, а по информационным технологиям – на 83 места.

По окончании базовой сессии 20 августа мы получили следующие предварительные итоги: на лиценциат на места с бюджетным финансированием зачислен 4 201 студент (84% от плана, но на 300 больше, чем в прошлом году). 779 бюджетных мест остались вакантными. Во второй цикл (мастерат) на места с бюджетным финансированием зачислено 3 014 студентов (97% от плана), – сообщил Шаров.

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