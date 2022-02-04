Названы наиболее подверженные заражению омикрон-штаммом люди

Названы наиболее подверженные заражению омикрон-штаммом люди

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала возраст людей, наиболее подверженных заражению омикрон-штаммом коронавируса.

По её словам, люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом, так как имеют большое количество контактов, пишет lenta.ru.

– Сегодня вовлекаются подростки достаточно активно, потому что тоже очень высокая степень контактов, и пока — это очень хорошо — невысокие уровни заболеваемости у людей старше 60 лет, — уточнила Попова.

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