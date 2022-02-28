Названы наиболее частые кожные симптомы «омикрона»

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Доктор медицинских наук РФ Татьяна Руженцова заявила, что «омикрон»-штамм коронавируса чаще вызывает кожные симптомы.

– Чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами, — рассказала эксперт.

Она отметила, что кожные симптомы, от едва различимых на руках до ярко выраженных, распространяющихся по всему телу, наблюдаются примерно у 5% пациентов.

Руженцова подчеркнула, что при коронавирусе сыпь чаще всего вызвана воздействием вируса, а не аллергией, поэтому не стоит при этом симптоме отказываться от лекарств. Скорее наоборот, появление крапивницы является сигналом для более активной терапии, пишет gazeta.ru.

Наряду с другими специфическими симптомами, которые стали чаще проявляться при новом штамме, эксперт назвала хейлит — воспаление губ с сухостью, образованием трещин и корочек. Она добавила, что этот симптом чаще всего проявляется при неправильном лечении и прогрессировании симптомов коронавируса. У детей часто сопровождается высокой температурой, повторной рвотой и диареей.

Также при «омикроне» стали чаще встречаться так называемые ковидные пальцы — покраснение, отёчность, появление пузырьков на пальцах рук и ног.

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