Названы лучшие продукты для улучшения памяти

Названы лучшие продукты для улучшения памяти

Одним из лучших продуктов, который поспособствует улучшению памяти, является рыба, рассказала российский врач-терапевт Маргарита Королёва.

Она уточнила, что для улучшения когнитивных функций и работоспособности мозга, а также для профилактики воспалительных процессов организму необходимы омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты.

К таким продуктам можно отнести лосось, сёмгу и сельдь. Омега-3 входит в состав стенки клеток мозговой ткани, влияет на память, обеспечивает противовоспалительную функцию, замедляет процесс старения, улучшает умственные способности, уменьшает риск болезни Альцгеймера и деменции, — пояснила специалист.

По словам врача, улучшению памяти способствуют грецкие орехи. Они не только являются хорошим источником полиненасыщенных жирных кислот, но и витаминов А, D и Е, которые помогут поддержать мозговую активность и обеспечат передачу импульсов между нейронами, пишет news.ru.

Королева добавила, что употребление ягод с тёмной окраской, особенно черники, также положительно скажется на состоянии памяти. Врач уточнила, что ягода богата биофлавоноидами и антиоксидантами, которые защитят клетки мозга от окисления. В рационе должны присутствовать цинк, магний и медь. Получить их можно из семян тыквы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md