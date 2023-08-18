Названы лучшие продукты для улучшения памяти

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Одним из лучших продуктов, который поспособствует улучшению памяти, является рыба, рассказала российский врач-терапевт Маргарита Королёва.

Она уточнила, что для улучшения когнитивных функций и работоспособности мозга, а также для профилактики воспалительных процессов организму необходимы омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты.

К таким продуктам можно отнести лосось, сёмгу и сельдь. Омега-3 входит в состав стенки клеток мозговой ткани, влияет на память, обеспечивает противовоспалительную функцию, замедляет процесс старения, улучшает умственные способности, уменьшает риск болезни Альцгеймера и деменции, — пояснила специалист.

По словам врача, улучшению памяти способствуют грецкие орехи. Они не только являются хорошим источником полиненасыщенных жирных кислот, но и витаминов А, D и Е, которые помогут поддержать мозговую активность и обеспечат передачу импульсов между нейронами, пишет news.ru.

Королева добавила, что употребление ягод с тёмной окраской, особенно черники, также положительно скажется на состоянии памяти. Врач уточнила, что ягода богата биофлавоноидами и антиоксидантами, которые защитят клетки мозга от окисления. В рационе должны присутствовать цинк, магний и медь. Получить их можно из семян тыквы.

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