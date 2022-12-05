Названы лекарства, которые должны быть в домашней аптечке в новогодние каникулы

Названы лекарства, которые должны быть в домашней аптечке в новогодние каникулы

Перед новогодними каникулами необходимо проверить запасы лекарств в домашней аптечке и добавить в неё препараты от расстройства желудка и обезболивающие. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Новогодние каникулы — испытание для работы желудочно-кишечного тракта, потому в аптечке обязательно должны быть лекарства от расстройства ЖКТ и антигистаминные средства, чтобы снять внезапный приступ аллергии.

– Нелишними в домашней аптечке будут лекарства против поноса. Диарея может начаться как проявление панкреатита или последствие отравления. Энтеросгель – тоже неплохая вещь, которую можно выпить после застолья для того, чтобы уменьшить всасывание вредных веществ, — объяснила врач.

Средства от похмелья и обезболивающие специалист советует принимать с осторожностью, но лучше иметь их под рукой. Избавиться от неприятных симптомов помогут препараты с содержанием аскорбиновой кислоты, например аспирин или ибупрофен, пишет gazeta.ru.

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