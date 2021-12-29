Названы имена победителей национального шахматного турнира “Sweet Cup” (ФОТО)

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Президент Федерации шахмат Молдовы, почётный председатель ПСРМ Игорь Додон принял сегодня участие в церемонии награждения победителей Национального шахматного турнира «Sweet Cup», который проходил в Кишинёве с 25 по 29 декабря.

В турнире состязались более сотни шахматистов в возрасте до 11 лет из Кишинёва, Бельц, Тирасполя, Комрата, Флорешт и Сынжерей. Дети были разделены на три группы: до 7, 9 и 11 лет.

Первое место в категории до 7 лет среди мальчиков занял Сергей Ларионов, а среди девочек – Дарья Мереуца, оба из Кишинёва. Золотой кубок в категории до 9 лет достался Виталию Жимжи и Алевтине Дели, оба из Комрата. В категории до 11 лет победу одержали Лукас Георге Спрынчан и Елена Киоса из Кишинёва.

Игорь Додон поздравил победителей конкурса с полученными результатами и пожелал всем успехов и новых высот в Новом году.

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