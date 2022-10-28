Названы главные способы укрепить иммунитет осенью

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Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что укрепить иммунитет осенью помогут полноценное питание и достаточный сон. А вот с некоторыми препаратами для повышения тонуса организма необходимо быть осторожными.

В частности, по его словам, люди принимают растительные препараты: эхинацею, элеутерококк и женьшень. Однако важно помнить, что клинических испытаний данных средств не проводилось.

– Также существует такая группа препаратов, как иммуномодуляторы, но многие специалисты ставят под сомнение их эффективность. Можно, в случае дефицита витамина D, пропить его курс. При этом важно, чтобы дозировку и длительность приёма определил лечащий врач, – заявил инфекционист.

Поздняков также предостерёг от неправильного закаливания, так как здесь важно выработать системный подход, иначе есть риск навредить организму, пишет gazeta.ru.

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