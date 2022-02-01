Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2

Британские учёные назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма “омикрон” коронавируса BA.2. Об этом сообщила в понедельник газета Daily Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения (NHS) страны.
При обнаружении перечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу, сдать тест на коронавирус. Если результат положительный, необходимо уйти на пятидневную самоизоляцию, отмечает газета, передаёт tass.ru.
21 января медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2, который, по предварительным анализам, распространяется с ещё более высокой скоростью.
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