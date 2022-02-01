Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2

Названы главные симптомы нового подвида омикрон-штамма BA.2

Британские учёные назвали высокую температуру, непрерывный кашель, потерю либо изменение обоняния и вкусовых рецепторов основными симптомами нового подвида штамма “омикрон” коронавируса BA.2. Об этом сообщила в понедельник газета Daily Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения (NHS) страны.

При обнаружении перечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу, сдать тест на коронавирус. Если результат положительный, необходимо уйти на пятидневную самоизоляцию, отмечает газета, передаёт tass.ru.

21 января медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2, который, по предварительным анализам, распространяется с ещё более высокой скоростью.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md