Названы главные пути заражения оспой обезьян

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Главные способы заражения пути обезьян назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

– Передача инфекции воздушно-капельным путём — достаточно редкое явление, поскольку для этого необходимо находиться в очень тесном контакте с человеком, имеющим клинические проявления этой инфекции, в течение нескольких часов. Таким образом, заразиться достаточно сложно, но тем не менее возможно. Поэтому те, кто собирается посетить эндемичные страны, должны чётко осознавать возможные риски и, отправляясь в путешествие, соблюдать все меры предосторожности, — сказала эпидемиолог.

Как сообщила Пшеничная, в основном болезнь распространяется в странах Центральной и Западной Африки. Преимущественно люди заражаются через укусы, царапины, контакты с кожными покровами и биологическими жидкостями животных, которые могут быть резервуаром этой инфекции. Кроме того, заразиться можно через предметы, которые использовал больной, либо при контакте с его кожей без соответствующих мер предосторожности, предупредила она.

Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, основная часть заболевших — это «мужчины, имевшие секс с мужчинами», пишет moslenta.ru.

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