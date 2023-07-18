Названы главные правила питания в жару

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В жаркую погоду стоит отдать предпочтение фруктам, овощам, а также диетическим мясу и рыбе, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

– В жару организм получает повышенную нагрузку, поэтому лучше употреблять лёгкие продукты. Это диетическое мясо, рыба, которые хорошо усваиваются и не содержат много калорий, овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты, – перечислил эксперт.

Желательно увеличить количество приёмов пищи, то есть питаться не два-три раза в день, а делать ещё и лёгкие перекусы, например, есть зелёные салаты. Такой подход поможет сохранить такую же калорийность, которая необходима человеку, но при этом объёмы порций окажутся меньше, что в жару будет легче переноситься. Также рекомендуется пить больше воды, пишет m24.ru.

– В жару жидкость быстро испаряется из организма, поэтому запасы надо пополнять. К тому же вода помогает нормализовать наш тепловой обмен, – отметил диетолог.

Вместе с тем, от жирного мяса, горячих продуктов и специй лучше отказаться.

– Если в жару мы станем есть жирную свинину и говядину, то наше самочувствие начнёт в течение дня ухудшаться. Будет слабость, сонливость, потому что из-за тяжёлой пищи организму сложнее адаптироваться к погоде. Из-за горячих продуктов человек будет потеть, ему станет жарко, и это тоже отразится на самочувствии, – предупредил специалист.

Лучше не употреблять избыточное количество специй, потому что они тоже могут привести к повышенному потоотделению, и организм будет хуже приспособлен к жаркой погоде, подытожил Арзамасцев.

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