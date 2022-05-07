Названы два витамина, переизбыток которых опасен

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Бесконтрольный приём витаминов может повлечь за собой серьёзные проблемы со здоровьем. Гипервитаминизация вызывает интоксикацию организма, вылечить которую практически невозможно, сообщила российский врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист считает, что большую часть витаминов человек получает из пищи, как правило, дополнительные добавки не нужны. Если регулярно принимать огромные дозы витамина С в надежде укрепить иммунитет, то можно заработать проблемы с зубами.

Если витамина С в избытке, то начинается разрушение костных тканей, например, зубов, увеличится нагрузка на почки. Гипервитаминизацию невозможно лечить, это интоксикация организма, — объяснила врач.

Терапевт отмечает, что при дефиците витаминов восполнить их запас достаточно просто, а избавиться от излишков практически невозможно. Также с осторожностью нужно принимать добавки, содержащие витамин В, пишет gazeta.ru.

Большое количество витамина В в организме вызывает воспаления слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Из-за этого полезные вещества перестают усваиваться, начинаются сбои в работе иммунной системы, — предупредила врач.

Любые витаминно-минеральные комплексы нельзя принимать в профилактических целях, это не безобидные пилюли. Установить длительность приёма и дозировки может только врач.

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