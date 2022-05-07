Названы два витамина, переизбыток которых опасен

Названы два витамина, переизбыток которых опасен

Бесконтрольный приём витаминов может повлечь за собой серьёзные проблемы со здоровьем. Гипервитаминизация вызывает интоксикацию организма, вылечить которую практически невозможно, сообщила российский врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист считает, что большую часть витаминов человек получает из пищи, как правило, дополнительные добавки не нужны. Если регулярно принимать огромные дозы витамина С в надежде укрепить иммунитет, то можно заработать проблемы с зубами.

Если витамина С в избытке, то начинается разрушение костных тканей, например, зубов, увеличится нагрузка на почки. Гипервитаминизацию невозможно лечить, это интоксикация организма, — объяснила врач.

Терапевт отмечает, что при дефиците витаминов восполнить их запас достаточно просто, а избавиться от излишков практически невозможно. Также с осторожностью нужно принимать добавки, содержащие витамин В, пишет gazeta.ru.

Большое количество витамина В в организме вызывает воспаления слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Из-за этого полезные вещества перестают усваиваться, начинаются сбои в работе иммунной системы, — предупредила врач.

Любые витаминно-минеральные комплексы нельзя принимать в профилактических целях, это не безобидные пилюли. Установить длительность приёма и дозировки может только врач.

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