Названы два продукта, которые нужно есть во время простуды

Названы два продукта, которые нужно есть во время простуды

При проявлениях простуды, высокой температуре и насморке помогут не только лекарственные препараты, рассказала российский диетолог-нутрициолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

Она отметила, что в пик заболеваемости сезонными вирусными инфекциями важно поддерживать организм. Необходимо обратить внимание на рацион и включить в него квашеную капусту и свежие яблоки, пишет gazeta.ru.

В яблоках находится необходимая фолиевая кислота для формирования железа в организме. Есть яблоки специальных сортов, которые хранятся долго и позволяют сохранить витамин D3, — рассказала врач.

Вместо чая можно пить отвар шиповника, он также богат витамином С. Дополнительно в сезон простуд стоит принимать йод, селен и калий.

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