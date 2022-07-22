Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего

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О туристических местах, где путешественники становятся жертвами карманников наиболее часто, сообщает издание Mirror. Эксперты выявили рискованные локации, проанализировав отзывы на Tripadvisor.

Самая опасная в этом смысле улица — знаменитая пешеходная Ла Рамбла в центре Барселоны. О кражах на ней рассказали 3600 туристов. Эксперты рекомендуют, отправляясь туда, оставлять ценные вещи в отеле, а деньги держать в плоской сумочке под одеждой на животе.

Второе место в списке — у парижской Эйфелевой башни. Там от рук карманников пострадали 2600 путешественников, пишет ria.ru.

Фонтан Треви в Риме оказался на третьем месте. Одна из главных достопримечательностей Вечного города привлекает туристов: они смотрят на воду, загадывают желания и бросают монетки в воду. В это время лишаются кошельков и телефонов. Об этом писали в отзывах 2200 пострадавших.

В десятку самых опасных мест вошли также чешские Карлов мост и Староместская площадь, французские Сакре-Кёр, Колизей, Лувр, Нотр-Дам де Пари, испанская Саграда Фамилия.

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