Названы четыре странных симптома COVID-19

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У коронавируса за несколько лет пандемии появилось много штаммов. Из-за этого менялся характер заболевания. Если изначально основными симптомами считались лихорадка, кашель и потеря или изменение обоняния, то потом стали обращать внимание на боль в горле, насморк и головную боль.

Однако помимо этого COVID-19 может проявляться довольно странными симптомами. Издание “The Conversation” перечислило их, пишет ferra.ru.

Поражения кожи

COVID может по-разному воздействовать на кожу. У некоторых людей может наблюдаться распространённая макулопапулезная сыпь, а у других — крапивница. Могут также появляться волдыри на пальцах ног.

Ковидные ногти

Инфекция может отражаться на внешнем виде ногтей. Это могут быть горизонтальные углубления, белые линии, красный узор в виде полумесяца.

Выпадение волос

Обычно возникает через месяц или более. В одном исследовании на 6000 человек, у которых ранее был COVID, выпадение волос оказалось самым распространённым постковидным симптомом — об этом сообщили 48% участников.

Потеря слуха и шум в ушах

В обзорном исследовании, в котором приняли участие 560 человек, потеря слуха наблюдалась у 3,1% пациентов с COVID, а шум в ушах — у 4,5%.

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