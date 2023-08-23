Названы блюда, которые не стоит есть на завтрак

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Завтрак — один из важнейших приёмов пищи, он важен для нормального функционирования организма. Какие же блюда не стоит есть утром?

Британские фармацевты говорят, что йогурт с цитрусовыми — плохое сочетание для завтрака, потому что кислотность этих продуктов может раздражать желудок. Вообще, йогурты теряют свою пользу, если их употреблять натощак, так как полезные бактерии просто растворяются в желудочном соке до того, как начинают действовать.

Апельсиновый сок имеет высокую кислотность и может негативно повлиять на работу желудка, вызывая гастрит. Кроме того, частое употребление апельсинового сока натощак может вызывать аллергические реакции, пишет newsnn.ru.

Холодная вода и овощной салат — хорошее сочетание, но стоит обратить внимание на температуру воды. Холодная вода может замедлять обмен веществ, что может привести к набору лишнего веса. Овощные салаты, хотя они и полезны, могут вызывать проблемы при употреблении натощак из-за высокой кислотности овощей.

Жирная жареная пища — не лучший выбор для завтрака. При регулярном потреблении таких блюд по утрам можно получить дополнительный вес. Кроме того, переваривание мяса требует много энергии, поэтому после такого завтрака часто возникает сонливость.

Кофе — самый популярный «завтрак» в мире, но один из самых вредных. Чашка кофе натощак может вызвать проблемы с желудком, поджелудочной железой и сердцем. Поэтому лучше пить его после еды.

Готовые завтраки — это популярный вариант, который рекламируется как сбалансированный и питательный. На самом деле они содержат большое количество быстрых углеводов, которые не насыщают надолго.

Мучные и кондитерские изделия на дрожжах могут вызывать проблемы с пищеварением, а сахар, который содержится в пирожных и булочках, может негативно сказываться на печени.

А каким должен быть правильный завтрак? Он должен содержать сложные углеводы, белки, жиры и клетчатку. Например, гречка, овсянка, фрукты и ягоды — это сложные углеводы. Яйца, диетическое мясо и йогурт без добавок — хороший источник белка. Авокадо, орехи и семена, а также растительное масло — это полезные жиры, а листья салата и зелень содержат клетчатку.

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