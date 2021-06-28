Названы 4 основных симптома коронавируса у вакцинированных

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Британские исследователи выявили четыре распространённых признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов.

По данным ZOE COVID Symptom Study, крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, у получивших оба компонента вакцины пациентов чаще всего распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырёх перечисленных симптомов, встречается также кашель — он занимает пятую строчку по распространённости признаков болезни, пишет ria.ru.

Исследователи подчеркнули, что вакцина не даёт стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжёлого течения болезни. Прежние “традиционные” признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка, — встречаются у привитых пациентов довольно редко.

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