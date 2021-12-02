Названо встречающееся у половины переболевших COVID-19 последствие

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Более чем у половины людей, которые переболели COVID-19, появляется сердечная деформация. Такое последствие коронавируса назвала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Тюменского кардиологического научного центра Елена Ярославская.

– Если через три месяца после выписки из стационара, на первом визите, мы диагностировали нарушения у 58,6% пациентов, то через год этот показатель вырос до 64,7%, — рассказала Ярославская.

По её словам, пишет lenta.ru, проблемы с сердцем возникают не только у пожилых пациентов — средний возраст обследованных в ходе изучения последствий коронавируса людей составил 49 лет для женщин и мужчин. Врач подчеркнула, что у кого-то нарушения в работе сердца были выявлены впервые, у кого-то обострилось течение ранее диагностированных заболеваний.

Медик добавила, что в ходе исследования специалисты отметили серьёзные последствия со стороны психического здоровья — около 60% участников после болезни обнаруживали нарушение тревожного спектра.

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