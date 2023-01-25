Названо состояние при ОРВИ, требующее обращения к врачу

0

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал веские поводы для обращения к врачу при ОРВИ.

Он призвал при болезни обращаться к медикам только в том случае, если у человека начались обезвоживание и одышка, не сбивается температура и падает сатурация, пишет lenta.ru.

– Заболел — оставайся дома. Заболевший человек есть разносчик заразы. Когда он идёт в поликлинику, он едет не на лимузине. Как правило, он едет в общественном транспорте и заражает других людей. Вы должны понимать, когда обращаться к врачу: когда вы обезвожены, когда у вас упорная температура долго, когда одышка, когда снижается сатурация, что есть у многих после ковида, — отметил доктор.

По его словам, обращение к специалистам при появлении этих симптомов поможет вовремя выявить, например, пневмонию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.