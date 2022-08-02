Названо самое полезное растительное масло

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Часто оливковое масло позиционируется как самое полезное. Эксперты объяснили, чем раскрученный продукт уступает более дешёвым и доступным аналогам.

Так, “в сравнении с льняным маслом содержание в оливковом масле омега-3 ненасыщенных жирных кислот ничтожно”, считают врачи. Кроме того, известно, что “по содержанию витамина Е оливковое масло уступает подсолнечному”.

– Как и все другие жиры, оливковое масло высококалорийно, поэтому при потреблении масла рекомендуется соблюдать умеренность, – предупреждают специалисты.

Как отметила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, психолог, психосоматолог из РФ Анна Кореневич, есть продукты, которые рекомендуется включить в ежедневный рацион. Первые в списке – жирная морская рыба и нерафинированное растительное масло. Особенно врач выделила льняное и конопляное масла, пишет rg.ru.

– Существуют традиционные продукты, которые содержат огромное количество омега-3. Конопляное масло, в первую очередь. Оно довольно вкусное и не такое дорогое, как оливковое. Льняное масло, например, содержит ещё больше жирных кислот, но оно не всем нравится на вкус, – отметила кардиолог.

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