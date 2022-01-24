Названо нетипичное осложнение после COVID-19

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Российский кандидат медицинских наук Борис Чурадзе назвал редкое, но серьёзное осложнение при коронавирусе.

Он напомнил, что COVID-19 может поразить любой орган и любую систему организма. Наиболее часто страдают лёгкие пациентов, но случаются и другие осложнения.

– Это непредсказуемо. У кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то – тяжёлый миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то возможен перитонит – воспаление брюшной полости, – заявил специалист.

Коронавирус редко сопровождается серозным перитонитом, но такое бывает. По словам медика, воспаление в брюшной полости, вызванное COVID-19, может быть связано с иммунными функциями некоторых из её органов, пишет gazeta.ru.

– Брюшная полость очень богата иммунокомпетентными клетками. В брюшной полости есть большое количество лимфатических узлов, есть сальник – это органы, которые ответственны за иммунный ответ. В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения, – сказал врач.

Он указал, что признаком этого нетипичного осложнения является «острый живот» – комплекс симптомов, при появлении которого следует срочно обращаться за медицинской помощью. Речь идёт о сильной боли в животе, вздутии, интоксикации, отказе от приёма пищи и отсутствии стула, добавил Чурадзе.

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