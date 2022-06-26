Названо идеальное блюдо для завтрака в жару

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Любая горячая пища только усилит непереносимость жары, особенно если речь идёт об излишне жирных или солёных блюдах. Идеальным завтраком в летний период может стать овсяная каша, но в холодном виде, сообщил российский врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По мнению специалиста, не многие смогут есть в жару на завтрак горячую кашу, лучше готовить овсянку с вечера и не запаривать её в кипятке.

Заливаете на ночь овсянку любым соком, добавляете в неё какое-то количество фруктов или растительного молока и ставите в холодильник. К утру у вас получится довольно вкусное, сытное и освежающее блюдо, — отметил врач.

По мнению диетолога, пишет gazeta.ru, на завтрак также можно есть яичницу из трёх белков и одного желтка, при этом не стоит добавлять в блюдо тяжёлые продукты, например, грибы.

От привычных бутербродов лучше отказаться, единственное исключение — сэндвич из цельнозернового хлеба с нежирным мясом. Также можно добавить кусочек холодного сыра, — рассказал специалист.

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