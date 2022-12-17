Названо худшее сочетание продуктов в новогоднем салате

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Диетологи каждый год перед праздниками призывают не увлекаться закусками новогоднего стола. Особенно много вопросов к традиционным салатам, в которых, как правило, продукты мало сочетаются. Так, например, “Селёдку под шубой” делает вредной (особенно, если у человека диабет или проблемы с поджелудочной) не только майонезная заправка. Слабосолёная сельдь, обилие простых углеводов – весьма небезопасное сочетание.

Как отметила российский врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог, Антонина Саволюк, “селёдка – это жир, белок и много соли, яйца – это животный белок, майонез – это много соли, много жира, дополнительные углеводы”. Все вместе это для организма – опасная смесь, пишет rg.ru.

Вроде бы у нас там много овощей в этом салате, но и свекла, и морковь, и картошка – это всё простые углеводы, в основном, с высоким гликемическим индексом, – уточнила специалист.

Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, высоким давлением, риском атеросклероза и сердечными недугами лучше с такими закусками не экспериментировать.

Не провоцируйте у себя скачки сахара, не провоцируйте срыв своих систем, которые отвечают за углеводный обмен, – призвала диетолог.

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