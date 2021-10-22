Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации от COVID-19

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Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о единственном пожизненном медотводе от вакцинации против коронавируса.

– Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остаётся пожизненно, является только тяжёлая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо её компонент: анафилактический шок, отёк Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре, — заявила Руженцова.

Она отметила, пишет gazeta.ru, что остальные причины, по которым не рекомендуется прививаться, — временные. Люди, получившие медотвод, должны особенно тщательно соблюдать рекомендации, которые снижают вероятность заражения, добавила эксперт.

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