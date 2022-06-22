Названа самая проблемная летняя еда

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Летом увеличивается риск кишечных инфекций. В условиях повышенной температуры нужно особенно тщательно готовить и хранить еду. В Роспотребнадзоре назвали наиболее опасные продукты и блюда, с которыми летом нужно быть особенно осторожными.

– Наиболее опасными продуктами питания с точки зрения возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций, – предупредили специалисты Роспотребнадзора.

Инфекций, которые передаются с едой и водой, много: это сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, дизентерия, норовирусная и ротавирусная инфекция, гепатит А и другие заболевания. Кроме того, большой удельный вес в статистике острых заболеваний ЖКТ составляют пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов, передает rg.ru.

Причины пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, банальны – это нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение и, конечно, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами.

– Чтобы не заболеть, рекомендуем салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное не покупать, а готовить дома и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты, – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты также напомнили элементарные правила приготовления еды, которые, конечно, нужно соблюдать в любой сезон, но в тёплое время года это особенно важно.

Не забывать тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией;

Использовать отдельные разделочные доски и ножи – для “сырого” и “готового”, тщательно их мыть и обеззараживать, хорошо просушивать;

Зелень, овощи и фрукты не просто мыть, но и обдавать кипятком;

Не готовить заблаговременно (более суток) рубленое мясо;

В холодильнике хранить еду в закрытых емкостях и стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо, рыбу.

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