Названа самая энергозатратная бытовая техника

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Больше всего электроэнергии в доме потребляют холодильники, осветительные приборы, кондиционеры и обогреватели, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы “Чудо техники” на НТВ Сергей Малоземов.

Бытовая техника не только делает нашу жизнь комфортнее, но и заметно влияет на счета за электричество. При этом самое “прожорливое” устройство – это холодильник, уверен автор и ведущий программы “Чудо техники” на НТВ Сергей Малоземов.

– Самый главный “прожорливый” элемент нашего дома в электрическом смысле – это холодильник, потому что он работает непрерывно, 24 часа в сутки, и тратит тем больше энергии, чем чаще мы его открываем, потому что ему нужно поддерживать постоянную температуру. Если мы нарушаем его “внутренний мир”, он стремится его усиленно восстановить. На него приходится, по разным подсчетам, около 20, а иногда 30 процентов всего расхода электричества в квартире. Соответственно, если мы хотим сэкономить на электричестве, при очередной смене бытовой техники мы должны обратить внимание на класс ее энергопотребления, в первую очередь это касается именно холодильника, – посоветовал он в интервью радио Sputnik.

На втором месте по расходам электроэнергии чаще всего находится система освещения, продолжил эксперт.

– До сих пор есть много людей, которые не поменяли лампочки на светодиодные (LED, – ред.), которые, по сравнению с традиционными лампами накаливания, дают 90, а то и больше процентов экономии. Если сгорела обычная лампочка, ее стоит заменить на современную, это серьезно уменьшит расходы, – отметил Сергей Малоземов. Эксперт назвал и другие “прожорливые” бытовые приборы. – Очень “прожорливы” кондиционеры летом и обогреватели зимой. Чтобы экономить, кондиционер нужно ставить не на максимальный режим, а на поддержание комфортной температуры. Важно не допускать утечек прохлады: окна должны быть закрыты, желательно, чтобы занавески были закрыты, чтобы солнце не нагревало дополнительно. Тогда кондиционер будет работать в щадящем режиме, расходуя не очень много электроэнергии, – объяснил Сергей Малоземов.

Стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита и электрочайник в теории тоже могут стать источниками потерь электричества в случае интенсивного использования, однако они серьезно отстают от холодильника, осветительных приборов, кондиционера и обогревателя, заключил Сергей Малоземов.

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