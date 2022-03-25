Названа продолжительность заразности «омикроном»

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Учёные утверждают, что люди, инфицированные «омикроном», не избавляются от вируса быстрее, чем те, кто был заражён более ранними штаммами коронавируса.

Как пишет mk.ru со ссылкой на Daily Mail, многие учёные считают, что высокая передаваемость «омикрона» отчасти связана с тем, как быстро инфицированный им человек сам становится заразным. Эта теория, которая также предполагает, что люди быстрее избавляются от варианта, привела к тому, что большинство стран сократили или полностью отменили семидневный период изоляции для положительных случаев. Но доктор Маржолейн Ирвин-Кнестер, вирусолог из Гронингенского университета в Нидерландах, утверждает, что данные «не убеждают» её в том, что это предположение подтверждается.

Она указала на ряд лабораторных исследований, которые до сих пор предполагают, что носители «омикрон» могут быть заразны за два дня до появления симптомов и до семи дней после их появления — как и в случае с другими штаммами.

Доктор прогнозирует, что новый вариант COVID-19 может снова подбросить эпидемситуацию «в воздух», если страны будут придерживаться сокращённого времени карантина. Однако она признала, что меньшая серьёзность «омикрона» делает его «приемлемым» на данный момент. Ирвин-Кнестер утверждает, что семидневный период изоляции «должен быть безопасным» почти во всех случаях, но пять дней «обеспечивают приемлемый баланс» между заразностью вируса и желанием вернуться к нормальной жизни, пишет источник.

– Исходя из имеющихся данных, я не уверена, что человек может быть заразным в течение более короткого периода времени с «омикроном», как это было бы с предыдущими вариантами, – подытожила вирусолог.

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