Названа причина затяжного COVID-19

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Коллектив учёных из США, Германии и Швейцарии выяснил, что коронавирус может активно размножаться в жировой ткани человека, и COVID-19 вызывает её воспаление.

Они исследовали образцы тканей людей с большим избыточным весом, которые скончались от коронавирусной инфекции. Специалисты обнаружили COVID-19 в подкожной жировой ткани и висцеральной, окружающей внутренние органы. При этом, как установили эксперты, лёгкие отличались самым высоким содержанием вируса, а жировая ткань оказалась на втором месте, пишет gazeta.ru.

– Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов) и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля, — заявил коллектив под руководством Трейси Л. Маклафлин из Стэнфордского университета.

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