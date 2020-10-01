Названа причина смерти пропавшего в Фалештах подростка

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Судебно-медицинская экспертиза установила, что 15-летнего мальчика из Фалешт, пропавшего в минувшую пятницу, сбила машина, в результате чего он погиб.

В связи с этим полиция возбудила уголовное дело. Ведутся поиски водителя и автомобиля, сбившего подростка, сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

Напомним, 15-летний мальчик пропал в пятницу, 25 сентября. Спустя 5 дней его нашли мёртвым на обочине дороги между сёлами Катранык и Глинжены.

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