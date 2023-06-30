Названа польза морской воды для здоровья

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Купание в солёной воде во время отдыха на море полезно для разных систем организма детей и взрослых. Об этом рассказала терапевт, аллерголог-иммунолог клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило.

По словам врача, отдых на море рекомендован пациентам с хроническим насморком и тонзиллитом (воспалением миндалин горла), так как солёная вода промывает носоглотку, нормализует работу слизистых и оказывает антибактериальный эффект, пишет gazeta.ru.

Море положительно влияет на состояние нервной системы и подойдёт для профилактики депрессивных состояний. В состав морской воды входит бром – незаменимый помощник в борьбе с хроническим стрессом и бессонницами. Не меньшую пользу нервной системе окажет и магний. Это вещество снижает проявления стресса и повышает общую стрессоустойчивость, способствует улучшению концентрации и работоспособности. Кроме того, солнечные ванны в сочетании с морским воздухом помогут насытить организм витамином D. Он также способствует улучшению настроения и участвует в выработке «гомона радости» – серотонина, – заявила Елена Манило.

Также аллерголог упомянула о пользе отдыха на море для дыхательной системы, так как содержащиеся в воздухе пары соли способствуют разжижению и отходу мокроты из лёгких. По словам специалиста, морская вода полезна и при кожных заболеваниях, однако при некоторых дерматологических диагнозах она способна навредить.

Она облегчает симптомы псориаза, успокаивает раздражённую кожу и обеззараживает высыпания при акне. Однако при ряде других болезней морские ванны, напротив, противопоказаны. В частности, это касается атопического дерматита и экземы. Морская вода, особенно с высокой концентрацией соли, способна спровоцировать обострение этих заболеваний, – предупредила Елена Манило.

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