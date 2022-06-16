Названа полезная замена мороженому

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Домашнее мороженое можно приготовить на основе любых фруктов, главное не добавлять в него слишком много сахара. Об этом рассказала российский врач-диетолог Елена Соломатина.

Главный ингредиент мороженого — молоко, но людям с непереносимостью лактозы и разными видами аллергии оно может быть противопоказано. Заменить любимое летнее лакомство помогут сорбеты и пюре из ягод или фруктов, пишет gazeta.ru.

– Такое мороженое можно приготовить на основе любых фруктов. Можете проявить фантазию. Например, кусочки ананаса или абрикосы отлично подойдут для этого рецепта. Вы можете сделать пюре из фруктов, взбить его миксером и поставить на несколько часов в холодильник. Получится вкусное и полезное мороженое, — рассказала врач.

Те, кому молоко не противопоказано, могут добавить в домашнее мороженое кисломолочные напитки. Например, смешать ягоды с орехами, взбить, залить йогуртом и поставить в морозильную камеру.

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