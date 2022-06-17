Названа неочевидная польза жары для организма

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В жару повышается температура тела и снижается аппетит, поэтому летом многим людям удаётся похудеть. Об этом сообщила диетолог из РФ Ирина Писарева.

Как объяснила врач, во время переваривания пищи вырабатывается много тепловой энергии, которая влияет на тепловой обмен всего организма.

В жару не хочется есть высококалорийные блюда. Хочется меньше есть и более простых блюд. Поведение организма в жару можно сравнить с тем, когда мы болеем. Когда люди с высокой температурой, им не хочется есть. Тогда организм включает защитные функции и выводит тепло, чтобы тело не перегревалось, — рассказала диетолог.

По мнению Писаревой, жара положительно влияет на организм. Люди употребляют больше фруктов и овощей, богатых витаминами и микроэлементами, и вес снижается, пишет gazeta.ru.

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