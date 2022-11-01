Названа формула безупречного осеннего завтрака

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Завтракать в холодную и сырую погоду необходимо продуктами, которые имеют насыщенный вкус и обладают “сочными” цветами. И, конечно же, утренний рацион должен содержать необходимые организму питательные вещества.

Такие советы дала диетолог Татьяна Залётова. Она отметила, пишет life.ru, что ароматерапия и яркие визуальные образы способны поднять настроение на весь день.

В завтрак можно добавить протёртые ягоды, мёд, варенье или горький шоколад, которые придадут энергии и поспособствуют выработке гормонов счастья. Однако, предупредила Залётова, не стоит перебарщивать с количеством.

– В погоне за хорошим настроением осенью важно не заедать плохое. Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса. Переедание в попытке улучшить психологическое состояние — эта ситуация очень характерна как раз для осеннего и зимнего периодов, —подчеркнула врач.

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