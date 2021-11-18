Названа диета, которая укрепит организм во время коронавируса

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Российский терапевт Лариса Алексеева считает, что при лечении COVID-19 лучше всего придерживаться средиземноморской диеты. По мнению медика, она поможет организму быстрее справиться с болезнью.

Алексеева пояснила, что в средиземноморской диете содержатся продукты, разжижающие кровь, а также витамин С и цинк, которые мешают размножению вируса. Речь идёт об оливковом масле, болгарском перце, помидорах, сельдерее, огурцах, куриных яйцах, жирной рыбе и цельнозерновом хлебе, пишет rg.ru.

Терапевт также отметила, что, если нет возможности использовать вышеперечисленные продукты, можно есть крупы – гречку и овсянку.

– Главное – не нагружать организм, не заказывать фаст-фуды, которые создают большую нагрузку и организму не хватает сил на борьбу с инфекцией, – подчеркнула эксперт.

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